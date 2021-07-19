В Самарском цирке пройдет представление Калейдоскоп фантазий «Шоу Белых Тигров»

Алиса Нестерова и Алексей Поручаев подготовили венецианский маскарад бразильского карнавала, герои устроят вам путешествие по бульвару Монмартр. Во время представления вы увидите настоящее искусство и цирковое мастерство, заложенные в человеческих талантах. Белые тигры выступают с номерами, которые впечатлят своей ловкостью и красотой. Каждая сцена подразумевает старейшие традиции циркового искусства.

Путешествие таит в себе «Восточную фантазию», где покажут свое величие верблюды под руководством заслуженного артиста России Эрика Исрафилова и Елены Исрафиловой. Верблюды удивляют своей преданностью и умениями, это не удивительно, ведь они являются зарубежными лауреатами конкурсов. Для зрителей подготовлен эксклюзивный номер «Единорог» в главе которого уникальный в России 3х-тонный носорог.

В представлениях будут участвовать многие талантливые артисты, которые не оставят вас без эмоций. Разноцветные попугаи Какаду и Ара удивят вас своими волшебными полетами под куполом цирка. Артисты готовы поразить удивительным и непредсказуемым сюжетом, акробаты и гимнасты покажут опасные и красивые трюки.

Клоунский дуэт «Comical Duos» разбавит легкостью и весельем завораживающие чувства после трюков артистов, если вы уже взрослый, то никогда не поздно окунуться в атмосферу детства. Калейдоскоп фантазий ждет вас на представление, где вы погрузитесь в сказочный мир», с 24 июля по 29 августа в Самарском цирке.