В Самарской области участник смертельного ДТП пытался избежать реального срока за взятку

В Самарской области за покушение на мошенничество будут судить 58-летнего мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить 58-летнего мужчину, который в суде защищал участника смертельного ДТП, пытавшегося за взятку избежать реального срока заключения.

По данным следственного управления СК РФ по Самарской области, мужчина получил от обвиняемого 30 тысяч рублей, чтобы передать деньги правоохранителям, якобы способным повлиять на дело.

Сам мужчина при этом не собирался передавать деньги, а в дальнейшем был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.