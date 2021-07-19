В Самарской области жара немного спадет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до конца недели спадет жара, сообщают в Приволжском УГМС.

Сейчас в регионе установилась жаркая погода с температурой воздуха выше 30 градусов тепла. Ожидается, что такие температуры продержатся до середины недели, местами возможно до +36.

В дальнейшем, сообщают синоптики, по мере приближения к региону холодного фронта с запада станет больше дождей, а температура воздуха в большинстве районов снизится.

Небольшие дожди также ожидаются по области в ближайшие дни - во вторник и среду.