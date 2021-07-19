В Самарской области жара немного спадет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области до конца недели спадет жара, сообщают в Приволжском УГМС.
Сейчас в регионе установилась жаркая погода с температурой воздуха выше 30 градусов тепла. Ожидается, что такие температуры продержатся до середины недели, местами возможно до +36.
В дальнейшем, сообщают синоптики, по мере приближения к региону холодного фронта с запада станет больше дождей, а температура воздуха в большинстве районов снизится.
Небольшие дожди также ожидаются по области в ближайшие дни - во вторник и среду.