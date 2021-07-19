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Общество19 июля 2021 14:49

В Самарской области до конца недели спадет жара

К концу рабочей недели будет больше дождей
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области жара немного спадет

В Самарской области жара немного спадет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до конца недели спадет жара, сообщают в Приволжском УГМС.

Сейчас в регионе установилась жаркая погода с температурой воздуха выше 30 градусов тепла. Ожидается, что такие температуры продержатся до середины недели, местами возможно до +36.

В дальнейшем, сообщают синоптики, по мере приближения к региону холодного фронта с запада станет больше дождей, а температура воздуха в большинстве районов снизится.

Небольшие дожди также ожидаются по области в ближайшие дни - во вторник и среду.