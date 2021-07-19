Около ТРЦ «МЕГА» появится новое граффити на тему «Самара – город-курорт»

Любой желающий сможет посмотреть на работу художников в реальном времени

В Самаре бетонную стену пандуса у спортивной площадки ТРЦ «МЕГА» украсят граффити с изображением «города-курорта». С 12 по 23 июля 2021 года художники Арт Абстрактов и Фугас из творческого объединения Aksometry Lab будут работать над арт-объектом площадью 320 квадратных метров.

- Художники уже начали работу над созданием мурала. Любой желающий в режиме реального времени может посмотреть за работой мастеров, приехав в торговый центр, - рассказали в пресс-службе «МЕГИ».

Стена возле спортивной площадки будет украшена летними образами на тему «Самара – город-курорт». Так, будут изображены самарцы, купающиеся в Волге, закаты и рассветы, а также водные виды спорта.

23 июля 2021 года состоится праздничная презентация готового произведения уличного искусства. Для гостей будут проведены лекции исследователя уличной культуры Алексея Чупанина на тему «Феномен цветных стен: вандализм или украшение?» и пиксель-арт художника Алексея Конькова «Дополненная реальность в сфере уличного искусства». Для маленьких гостей уличный художник Егор Рыба проведет мастер класс по стрит-арту.