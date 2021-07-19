В Самаре с начала года под суд отдали почти три сотни нарушителей масочного режима

Протоколы составленные на нарушителей направляются в суд

В Самаре продолжают проводить рейды в общественном транспорте и наказывать нарушителей масочного режима. С начала 2021 года было оформлено 299 протоколов, которые направили в суд.

- Напомним, что прививка от коронавируса не отменяет действие обязательного масочного режима, а непривитых «антимасочников» просят покинуть салон. В конфликтных ситуациях наряды полиции составляют протоколы в отношении нарушителей, - отметили чиновники.

С осени прошлого года было проведено 1680 рейдов с участием сотрудников правоохранительных органов. Из городского транспорта были высажены более 5 тысяч пассажиров без масок, а на самых злостных нарушителей было составлено 443 протокола.