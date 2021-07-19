В Самаре из-за эпидемиологической обстановки с 20 июля запретили проведение корпоративов и закрыли фуд-корты

Региональный оперштаб усилил коронавирусные ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об ужесточении действующих ограничений на территории Самарской области.

Так, с 20 июля 2021 года в дополнение к запрету работы ночных клубов запрещается деятельность танцевальных площадок и фан-зон. Также, запрещается проведение корпоративов, закрываются зоны фуд-кортов в торговых центрах, где теперь можно будет заказать еду только на вынос.

Кроме того, по решению оперштаба, МФЦ, салоны красоты и парикмахерские будут работать только по предварительной записи.

В ближайшее время на сайте правительства Самарской области будет опубликовано постановление с полным перечнем ограничительных мер, вводимых в дополнение к уже действующим.