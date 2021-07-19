В Самаре полицейский помог потерявшейся бабушке вернуться домой

Сергей Барацков не в первый раз приходит на помощь дезориентированным местным жителям. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре пожилую женщину, которая ушла из дома и заблудилась, вернул домой сотрудник полиции. Женщина сидела в одном из подъездов и не могла вспомнить свое имя и адрес.

Жители дома на улице Гвардейская в Самаре увидели в своем подъезде бабушку, которая сидела на ступеньках. Жильцы попытались узнать, откуда она, но пенсионерка не смогла вспомнить ни своего имени, ни адреса, где живет. Тогда очевидцы позвали на помощь полицейских.

К месту происшествия оперативно прибыл сотрудник пункта полиции №12 Сергей Барацков. Полицейский установил родственников дезориентированной женщины и лично проводил ее до дома. Как рассказали родственники, бабушка вышла из дома более четырех часов назад, оставив при этом открытой квартиру. Оперуполномоченный убедился, что женщина находится под присмотром и ее жизни и здоровью ничего не угрожает и продолжил нести службу.

Жители, которые нашли бабушку на лестнице выразили благодарность Сергею Барацкову за оперативное реагирование на вызов и за личное участие в спасении пожилого человека. В свою очередь полицейский напомнил, что для обеспечения безопасности своих престарелых родственников, необходимо разложить в карманы их одежды записки с данными и контактными телефонами на случай непредвиденных ситуаций. Кроме того, полезной будет проведение дактилоскопической регистрации.