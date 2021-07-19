В Самарской области ввели новые запреты из-за коронавируса

Теперь на фуд-корте даже кофе не выпьешь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ужесточили ограничения из-за коронавируса. В регионе эпидемиологическая обстановка накаляется: за последние сутки заболели 280 человек. Число заболевших не опускается ниже 250 уже пару недель. При этом коронавирус продолжает убивать: за сутки умерли 10 человек, за неделю - 57. Среди них есть и молодые. Именно поэтому в оперативном штабе решили ввести более строгие ограничения. Под запрет попали танцплощадки, фан-зоны и фуд-корты.

- Работа фуд-кортов в торговых центрах будет разрешена только для заказов на вынос или для доставки, - прокомментировали в оперативном штабе.

Постановление, ужесточающее запреты, уже опубликовано. Также в нем говорится, что посещать салоны красоты, парикмахерские и МФЦ можно будет только по предварительной записи. Кроме того, документ о запретах привели в соответствие с действительностью: если раньше были запрещены новогодние корпоративы, теперь первое слово убрали, так что под запретом все массовые собрания сотрудников. Также в регионе продолжает действовать масочный режим, об этом жителям снова напоминают. Постановление уже вступило в силу.