В Самарском университете будут отстранять от работы преподавателей без прививки от коронавируса

В случае введения обязательной вакцинации, отказавшихся сотрудников будут отстранять от работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ректор Самарского национального исследовательского университета имени Королева подписал приказ об обеспечении проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции среди работников. Вакцинация преподавательского состава будет проводиться в период с 22 июля по 1 сентября 2021 года.

Согласно приказу, если в Самарской области будет вынесено постановление о внесении прививки от коронавируса в календарь профилактических прививок, то вакцинация будет обязательной.

- В случае отказа от прививки, сотрудники, в том числе работающие дистанционно, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы, - сказано в документе.

Однако данное решение не будет распространяться на сотрудников, имеющих медотвод от прививки.

Также в документе указано, что до 7 августа 2021 года будет проработан вопрос о временном приостановлении посещения зданий Самарского университета работниками, которые не имеют прививки от коронавируса, а также отстранения их от работы.