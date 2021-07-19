Депутаты «Единой России» рассказали, как можно снизить цены на сезонные овощи в Самаре

Первые итоги работы будут проведены уже через две недели

Депутаты «Единой России» совместно с правительством Самарской области, а также с представителями торговых сетей разработали комплекс мероприятий, который поможет снизить цены на сезонные овощи. Уже через две недели будут подведены первые итоги реализации планов по снижению цен на так называемый «борщевой набор».

- Это конкретные меры, у которых одна цель — уменьшение стоимости сезонных продуктов. В первую очередь, речь идет о капусте, луке, картофеле, моркови и свекле, а также дополнительно огурцах и помидорах, - заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В Самарской области создана рабочая группа, которую возглавил заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев. В настоящее время «Единая Россия» уже проводит мониторинг цен на овощи в Самарской области.

Депутаты предложили включить в работу также сельхозпроизводителей и фермеров. Покупательская способность населения за ними не успевает, поэтому проблема становится всё острее. Необходимо в первую очередь заключить соглашения между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты.

Также депутаты предложили организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению. То есть правительству региона необходимо рассмотреть возможность организации площадок для торговли овощами и фруктами непосредственно их производителями, без дополнительных наценок.