В Самаре команду «Крылья Советов» начали прививать от коронавируса

Представители саарского клуба сделали прививку от коронавируса. Фото: ПФК "Крылья Советов"

19 июля 2021 года в клубе «Крылья Советов» прошел первый этап вакцинации от коронавируса. Прививку сделали все участники самарского футбольного клуба, которые не имеют противопоказаний к вакцине.

Как сообщают представители ПФК «Крылья Советов», второй этап вакцинации от коронавируса пройдет уже во второй половине августа.

Напомним, для образования коллективного иммунитета должно быть привито не менее 60% населения. Так, вакцинацию проводят на предприятиях, в организациях, учебных учреждениях. Прививку можно сделать бесплатно в городских больницах по месту жительства или в мобильных пунктах вакцинации, расположенных на территории города.