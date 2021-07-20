Самарских экс-полицейских обвиняют в получении крупной суммы взятки

Уголовное дело передано в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователь завершили расследование уголовное дела в отношении двух бывших сотрудников ГУ МВД по Самарской области, которых обвиняют в получении незаконного вознаграждения.

По версии следствия, в декабре прошлого года, обвиняемые получили от местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков, взятку в размере 300 тысяч рублей. Полицейские пообещали преступнику не привлекать его к уголовной ответственности. Однако довести преступный умысел до конца у полицейских не вышло, так как их задержали сотрудники ФСБ.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.