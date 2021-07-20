В Самаре на улице Ново-Садовая установили 10 из 19 стоек для будущего путепровода

Всего будет 19 таких опор

В Самаре продолжается масштабное строительство двухуровневой развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии. В настоящее время полностью готовы 10 из 19 опор будущего путепровода.

Работы выполнены на 15%

- Всего будет 19 опор путепровода – по 4 стойки под опору. Забетонировано уже 115 строительных конструкций, всего по проекту – 300 свай, продолжается переустройство коммуникаций и устройство опор освещения, - рассказали чиновники.

Осенью планируется полностью закрыть движение по улице Ново-Садовой

На сегодня работы на участке выполнены на 15%. По словам представителей минтранса, уже осенью этого года планируется полностью закрыть движение на Ново-Садовой, чтобы приступить к выполнению основных работ по возведению путепровода. В этот период движение будет организовано по дублерам.