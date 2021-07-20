Им завидует вся Самара! Для пушистых эму устроили освежающий душ

Эму были рады искупаться

В самарском зоопарке устроили освежающий душ для эму. Сейчас в городе стоит сильная жара - +35 градусов! В тенек прячутся и животные, и люди, на пляжах - толпа, все бегут окунуться в прохладную воду после рабочего дня. А что же делать обитателям зоопарка? Им тоже не дают страдать от жары. Впрочем, эму высокими температурами не испугаешь. Вторая по величине после страуса в мире птица обитает в Австралии - там явно не Северный полюс!

Но в этот жаркий денек для эму решили устроить прохладный душ. Птицы были рады. Они хлопали крыльями, топорщили перья и подставляли под капли маленькие головки.

- Ох, им бы сейчас позавидовал любой сотрудник офиса! - умиляются зрители.

Эму - австралийская птица. Имеет сильные когтистые лапы и может преодолевать большие расстояния в поисках пищи. Сначала птицу относили к отряду страусообразных, но потом классификация была пересмотрена.