В Самаре с 21 июля 2021 года ограничат движение по улице Шоссейной и Казачьей

Будьте внимательны при планировании поездки

В министерстве транспорта Самарской области сообщили о временном ограничении движения на улице Шоссейной и Казачьей. На участке будут проводиться ремонтные работы.

- С 21 июля 2021 года, в связи с переустройством съезда с улицы Шоссейной на Казачью, будет закрыто движение на данном участке, - сообщили в ведомстве.

По сообщению чиновников, работы на Шоссейной будут проводиться до сентября. На время ремонта движение транспорта будет осуществляться по временной схеме.