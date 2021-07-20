В Самарской области коронавирусом болеют чаще сотрудники социальных сфер и здравоохранения

В Самаре сотрудники социальных сфер и здравоохранения чаще болеют коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 19 июля 2021 года, состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. В министерстве здравоохранения подведи итоги прошедшей недели, и определили сферы деятельности, где чаще всего болеют коронавирусом.

- На основе анализа заболеваемости населения в части профессиональных групп выявлено, что за неделю стало больше заболевших среди работников промышленных предприятий, гостиниц, сферы общественного питания, ЧОПов, торговли, здравоохранения, - отметили в региональном минздраве.

Напомним, в регионе продолжается масштабная прививочная компания против коронавируса. Так, согласно постановлению от 15 июля 2021 года, проводится профилактическая вакцинация среди работников образовательных учреждений, медорганизаций, соцсферы, сферы обслуживания, госслужащим, работникам органов власти и местного самоуправления. По словам правительства, вакцинация является приоритетным способом обеспечения защиты граждан от опасного вируса.