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Происшествия20 июля 2021 9:50

В Тольятти разыскивают парней, которые ограбили автомат с мягкими игрушками

Владельцу аттракциона причинен ущерб более четырех тысяч рублей
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Двое парней вытащили из автомата 21 мягкую игрушку

Двое парней вытащили из автомата 21 мягкую игрушку

В отдел полиции по городу Тольятти обратился местный житель, который рассказал, что из принадлежащего ему игрового автомата были похищены мягкие игрушки. Владелец оценил ущерб на сумму более четырех тысяч рублей.

Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения и установили приметы грабителей. Это двое парней на вид 25 лет. Один из грабителей подстрижен на лысо, а у второго темные короткостриженые волосы.

Полицейские просят всех, кто стал очевидцем происшествия или обладает информацией о местонахождении преступников, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 8-(848)-2-30-37-02, 8-(848) 2-93-46-27 или в ОУР ОП № 22 У МВД России по г. Тольятти 8-967-492-99-94 или 112.

Ограбили автомат с игрушками в Тольятти