Самарские студенты получают практические навыки в процессе обучения

Уже на втором курсе начинается практика

У студентов Самарского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации учебная и производственная практика начинаются уже на втором курсе. Практический опыт учащиеся получают в органах федерального казначейства, налоговой службы, государственной власти и в крупнейших кредитных и финансовых организациях. Кроме того сотрудники перечисленных структур постоянно проводят мастер-классы по повышению профподготовки студентов непосредственно в стенах колледжа, без отрыва от учебы.

Однако расширить свои знания учащиеся колледжа могут не только через тренинги. У всех преподавателей учебного заведения есть профильное образование, квалификационные категории и стаж практической работы. Они дают студентам не только знания, а вкладывают в них всю свою душу. Педагоги становятся лучшими друзьями на период обучения, но и после окончания колледжа к ним всегда можно обратится за добрым советом.

Вся подробная информация на ресурсах учебного заведения:

Сайт - www.samara.fa.ru

ВК - vk.com/club148593933

Инстаграм - @filial_samfek