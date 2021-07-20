Новый ковидный госпиталь в больнице Середавина откроют уже в конце этой недели

На этой неделе откроют ковидный корпус в Самара, а на следующей - в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось оперативное совещание регионального штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Власти региона сообщили о готовности ввода в эксплуатацию двух модульных ковидных госпиталей в Самаре и Тольятти.

В настоящее время два новых модульных корпуса для лечения «ковидных» больных готовы на 95%. К концу этой недели планируется открыть госпиталь на базе больницы имени Середавина в Самара, а на следующей неделе введут в эксплуатацию модульный корпус в ТГБ №5 в Тольятти.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, в последнее время заметно увеличивается количество пациентов с симптомами коронавируса. В настоящее время в регионе действуют 17 ковид-госпиталей на базе медицинских учреждений. Всего 3065 оборудованных мест, из которых 13% свободны. В резерве находятся еще более 410 коек.