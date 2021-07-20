Армен Бенян: 60% населения Самарской области будет привито от коронавируса уже к началу осени

Нужное количество вакцинированных будет обеспечено к осени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 19 июля 2021 года, состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением нововй коронавирусной инфекции в Самарской области. Одним из главных вопросов стала масштабная кампания по вакцинации от коронавируса среди местных жителей. Министр здравоохранения Армен Бенян выразил уверенность, что к началу осени регион достигнет необходимого числа привитых, для образования коллективного иммунитета.

По данным регионального минздрава, на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 697 тысяч самарцев, из них 497 тысяч привиты вторым компонентом вакцины. Ежедневно в медицинских учреждениях Самарской области вакцинацию проходят более 31 тысячи человек.

- Привиты 57% медицинских работников, 54,5% работников образования, более 60% - сотрудников сферы соцобслуживания. По показателям вакцинации Самарская область находится в числе первых 30 регионов страны. Наращивание ее объемов обеспечит увеличение поставок вакцины в регион, - отметил министр Армен Бенян.

В правительстве Самарской области уверены, что с такими налаженными темпами вакцинации уже к осени этого года охват прививками 60% населения будет обеспечен. Зампред регионального правительства Александр Фетисов еще раз напомним главам муниципалитетов, что основной задачей сейчас является популяризация вакцинации среди местных жителей, так как это является приоритетным способом обеспечить защиту здоровья людей от коронавируса.