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Общество20 июля 2021 11:09

Из-за неблагоприятной эпидобстановки матч «Крылья Советов» - «Ахмат» 25 июля могут провести без зрителей

В ближайшее время будет принято окончательное решение
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Встреча команд состоится на стадионе "Солидарность Арена" 25 июля

Встреча команд состоится на стадионе "Солидарность Арена" 25 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На оперативном совещании по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции был поднят вопрос о проведении матча «Крылья Советов» - «Ахмат», который состоится в ближайшее воскресенье, 25 июля 2021 года. Окончательное решение принято не было, однако есть вероятность, что болельщиков на стадион не пустят.

- Рассматривались варианты 50%-процентной, 30%-процентной заполняемости трибун, а также проведение матча вообще без зрителей, - сообщили в правительстве Самарской области.

Чиновники в ближайшее время будут решать вопрос о допуске болельщиков на трибуны. Если и так напряженная эпидемиологическая ситуация будет показывать негативную динамику, то проведение матча со зрителями станет под угрозой введения ограничений.

Напомним, матч самарской команды с «Ахматом» из Грозного состоится 25 июля в 20:00 по местному времени. Команды встретятся на поле на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.