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Происшествия20 июля 2021 12:31

В Самаре иномарка без водителя сбила пенсионерку на улице Георгия Димитрова

Женщина госпитализирована, по факту аварии проводится проверка
Анастасия ЛЕСОВАЯ
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По факту ДТП сейчас проводится проверка

По факту ДТП сейчас проводится проверка

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера вечером, 19 июля, в Самаре на улице Георгия Димитрова произошло ДТП. Mitsubishi L 200 сбил 72-летнюю местную жительницу. За рулем иномарки не было никого.

- Водитель припарковал свой автомобиль и отправился домой. Владельцем автомобиля не были предусмотрены меры, которые бы исключили последующее движение машины, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Автомобиль самопроизвольно проехал путь от одного дома в сторону другого. В ходе движения произошел наезд на женщину, которая шла по тротуару.

Пенсионерку госпитализировали. Сейчас по факту аварии полиция проводит проверку.