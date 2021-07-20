В Самаре иномарка без водителя сбила пенсионерку на улице Георгия Димитрова

По факту ДТП сейчас проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера вечером, 19 июля, в Самаре на улице Георгия Димитрова произошло ДТП. Mitsubishi L 200 сбил 72-летнюю местную жительницу. За рулем иномарки не было никого.

- Водитель припарковал свой автомобиль и отправился домой. Владельцем автомобиля не были предусмотрены меры, которые бы исключили последующее движение машины, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Автомобиль самопроизвольно проехал путь от одного дома в сторону другого. В ходе движения произошел наезд на женщину, которая шла по тротуару.

Пенсионерку госпитализировали. Сейчас по факту аварии полиция проводит проверку.