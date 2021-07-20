Воздух в Самарской области 20 июля раскалится до 41 градуса

В Самару пришла африканская жара

В Самарской области 20 июля местами синоптики ожидают сильную и очень опасную жару до +41 градуса. В регионе итак не холодно - уже несколько дней подряд температура не опускается ниже +35. Даже при облачной погоде в городе очень душно, так что поход на пляж становится единственным спасением. И вот - опасность.

- Объявлен оранжевый уровень опасности. До конца дня 20 июля 2021 года местами в Самарской области ожидается сильная жара +40, +41 С, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

При этом также местами по области обещают целый комплекс неблагоприятных явлений - грозу, ливень, шквалистый ветер, крупный град. Такая опасность также сохраняется до конца суток.