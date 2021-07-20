Самарские полицейские спасли девочку, которой стало плохо на Московском шоссе

Полицейские откликнулись на просьбу местного жителя Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На днях во время плотного движения на Московском шоссе один из автомобилей остановился возле патрульных. В этот момент на дороге находился экипаж ДПС ГИБДД в составе старших лейтенантов Рината Фаюмова и Александра Вельдина. Водитель был взволнован и сообщил, что его дочери срочно нужна помощь.

- Из-за пробок на дороге отец мог не успевал довезти подростка до больницы. Он опасался за жизнь ребенка, на тот момент дороги были сильно загружены, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На служебном автомобиле с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками полицейские доставили девочку в больницу. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Отец ребенка признателен правоохранителям за помощь и даже написал в их адрес благодарственное письмо.