В Самаре открылся новый многофункциональный комплекс "Электрощита"

Открытие прошло в торжественной обстановке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Электрощит Самара" открыл новый многофункциональный комплекс. Он станет площадкой для проведения различных мероприятий с клиентами, обучения сотрудников, партнеров компании и развития программы промышленного туризма в регионе.

- В Самарской области много активных инвесторов, и мы рады, что SchneiderElectric в связке с "Электрощит Самара" вкладывается в свое развитие и развитие уникальных инжиниринговый технологий, - заявил глава областного минэкономразвития Дмитрий Богданов на открытии нового пространства.

По словам Богданова, сегодня на базе компании под личным контролем губернатора опережающими темпами идет создание специальной сертифицирующей электротехнической лаборатории, которая станет уникальной для нашей страны. Также на этой территории хотят создать индустриальный парк. Новый комплекс станет обязательной точкой для посещения в рамках развития промышленного туризма.

- На следующей неделе мы принимаем в регионе большую Бельгийско-Люксенбургскую Торгово-Промышленную Палату, и обязательно привезем их сюда!, - поделился планами министр.

- Мы рады сообщить об открытии выставочного комплекса, в котором мы представили инновационное оборудование компании, достижения последних лет. Мы сегодня представляем многофункциональную площадку, которая также будет местом для проведения переговоров, встреч с нашими клиентами, обучения сотрудников и партнеров, - подчеркнул от лица "Электрощит Самара" генеральный директор управляющей организации Владимир Шатунин.

Открытие комплекса приурочено к масштабному событию - дню рождения компании "Электрощит Самара", которой исполняется 78 лет. За эти годы она заработала отличную репутацию и уважение на рынке.