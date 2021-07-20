Самарские таможенники изъяли контрафактную одежду престижных брендов почти на 50 млн

В этих упаковках везли контрафактную одежду. Фото - Самарская таможня

Самарские таможенники изъяли контрафактную одежду престижных известных брендов почти на 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе села Большая Глушица был задержан грузовик, который ехал из Казахстана в Москву. В столицу везли футболки, кепки и спортивные костюмы, на которых присутствовали логотипы таких брендов как Adidas, Nike, Louis Vuitton и других.

Как оказалось, вся одежда является контрафактом, это подтвердили правообладатели, оценив ущерб в общую сумму в 48 млн рублей.

В полицию переданы материалы для возбуждения уголовного дела по факту незаконного использования чужого товарного знака. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.