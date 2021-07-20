В Самарской области стали чаще покупать подержанные премиальные машины

Самарцы предпочитают покупать не новые, но престижные машины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стали чаще покупать подержанные машины престижных марок, выяснили эксперты "Авито Авто".

Рост на рынке премиум-сегмента автомобилей возрастом до трех лет составил 9%, в то время как по стране в целом - 56%. При оценке учитывались машины таких марок как Mercedes, BMW, Audi, Lexus и другие.

Эксперты считают, что рост связан с подорожанием новых машин, когда автолюбители предпочитают за ту же сумму купить подержанный автомобиль, но более высокого класса.

Что касается цен, то в Самарской области подержанный премиум стоит в среднем 3,6 млн рублей. Дороже всего подобные машины оценивают в Новосибирской области и Дагестане - порядка 4 млн рублей.