В Самаре еще на нескольких участках перекроют дороги из-за ремонта теплосетей

В Самаре продолжается масштабный ремонт теплотрасс

В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют дороги еще на нескольких участках, сообщили в городской администрации.

В этом году ремонтные работы проводят на десятках участках теплотрасс в городе, что часто связано с перекрытием движения на проезжей части. При этом работы проводят в основном в выходные, когда на дорогах нет такого трафика.

В ближайшее время планируются перекрытия в районе улиц Красноармейской и Агибалова, Авроры и Гаражной, а также на Клинической между Мичурина и Чернореченской.

Ограничение движения транспорта запланировано с 23 июля. Как отмечают в мэрии, движение трамваев возобновится 26 июля.