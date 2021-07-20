В Самаре будут судить отца, который пьяным избивал своих детей

В Самаре будут судить отца, избивавшего своих детей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре будут судить отца, который избивал троих детей. Уголовное дело передано в суд, сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 35-летний мужчина в пьяном виде систематически бил двоих своих детей, младшему из которых всего два года, а старшему - 8 лет. Кроме того, доставалось и 15-летнему пасынку.
В конце прошлого года мужчина избил жену и угрожал убить ее. В декабре его лишили родительских прав.
Теперь мужчине предстоит ответить по обвинениям в угрозе убийством и истязании малолетних. Ему грозит до семи лет лишения свободы.