В Самаре будут судить отца, который пьяным избивал своих детей

В Самаре будут судить отца, избивавшего своих детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить отца, который избивал троих детей. Уголовное дело передано в суд, сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 35-летний мужчина в пьяном виде систематически бил двоих своих детей, младшему из которых всего два года, а старшему - 8 лет. Кроме того, доставалось и 15-летнему пасынку.

В конце прошлого года мужчина избил жену и угрожал убить ее. В декабре его лишили родительских прав.

Теперь мужчине предстоит ответить по обвинениям в угрозе убийством и истязании малолетних. Ему грозит до семи лет лишения свободы.