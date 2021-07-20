"Единая Россия" предлагает самарцам безопасные выборы

Выборы должны проводиться со всеми мерами безопасности Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Предстоящая избирательная кампания снова будет проходить в условиях пандемии. Как заявил секретарь генсовета "Единой России " Андрей Турчак, в рамках соглашения "За безопасные выборы" процесс голосования должен быть организован с соблюдением всех антиковидных норм и минимизацией массовых мероприятий. Касается это и Самарской области.

- Мы призываем всех участников предвыборной гонки обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдать требования региональных властей и санитарных врачей РФ, - заявил Турчак. Безусловно, выборы важны, но здоровье важнее, - сказал Турчак.

Главный врач московской больницы № 40 Денис Проценко добавил, что пандемия не закончилась. Социальная дистанция, правильное ношение и смена масок - все это актуально до сих пор. Кроме того, не стоит забывать и про вакцинацию от Covid-19. Особенно это касается тех, кто работает с людьми.