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Общество20 июля 2021 15:08

"Единая Россия" предлагает самарцам безопасные выборы

В партии отмечают, что в условиях пандемии важно защитить здоровье горожан
Геннадий ВЕТРОВ
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Выборы должны проводиться со всеми мерами безопасности

Выборы должны проводиться со всеми мерами безопасности

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Предстоящая избирательная кампания снова будет проходить в условиях пандемии. Как заявил секретарь генсовета "Единой России " Андрей Турчак, в рамках соглашения "За безопасные выборы" процесс голосования должен быть организован с соблюдением всех антиковидных норм и минимизацией массовых мероприятий. Касается это и Самарской области.

- Мы призываем всех участников предвыборной гонки обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдать требования региональных властей и санитарных врачей РФ, - заявил Турчак. Безусловно, выборы важны, но здоровье важнее, - сказал Турчак.

Главный врач московской больницы № 40 Денис Проценко добавил, что пандемия не закончилась. Социальная дистанция, правильное ношение и смена масок - все это актуально до сих пор. Кроме того, не стоит забывать и про вакцинацию от Covid-19. Особенно это касается тех, кто работает с людьми.