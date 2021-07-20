Следователи выясняют причины случившегося на производстве
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следователи выясняют причины гибели рабочего на производстве в Тольятти. По факту нарушений требований охраны труда, повлекших смерть человека по неосторожности, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.
На предприятии в Тольятти 48-летний мужчина, работающий дробильщиком, получим травмы, работая на бетоносмесительной установке. Его доставили в больницу, но спасти пострадавшего не удалось - от полученных травм мужчина скончался.
Компании, где работал мужчина, занимается производством железобетонных изделий для сферы строительства.
Сейчас следователи выясняют причины произошедшего, устанавливают подробности случившегося.