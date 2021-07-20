В тольяттинском хостеле произошло массовое отравление иностранцев

В тольяттинском хостеле отравились 23 человека. Фото - прокуратура Самарской области

В тольяттинском хостеле произошло массовое отравление жильцов, в больницу доставили 13 человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ночь на понедельник, 20 июля, стало плохо иностранцам, проживающим в хостеле. Всего симптомы отравления почувствовали 23 человека, из них 13 доставили в больницу.

Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное. По факту случившегося проведут проверку, специалисты оценивают качество питания и в целом организацию сервиса в хостеле.