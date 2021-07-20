В Самарской области планируют создать бизнес-центр частной космонавтики

В Самарской области готовы работать с компаниями, развивающими частную космонавтику

В Самарской области создадут бизнес-центр частной космонавтики. Такое решение было принято во время расширенного выездного заседания комитетов НОЦ, которое провел губернатор Дмитрий Азаров во время авиасалона МАКС-2021.

Уже имеются ряд компаний, которые готовы развиваться в данном направлении. В регионе имеются возможности решать вопросы, связанные с планированием и проведением коммерческих космических полетов, а также проектировании ракетно-космических систем.

- В первую очередь, это создание условий для инновационных компаний, которые разрабатывают космическую тематику для научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ. Идея НОЦ состоит в том, чтобы создать набор оборудования, возможностей, экспертов, людей, которые могли бы стать не только драйверами развития, но и сопровождать предлагаемые проекты. Работа, на мой взгляд, крайне перспективна, - считает Дмитрий Азаров.