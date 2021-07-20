В Тольятти во время сильного ветра упал башенный кран

В Тольятти на стройке упал кран. Фото - telegram-канал "Город Тольятти"

В Тольятти во вторник, 20 июля, во время сильного ветра упал башенный кран.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, 46-метровый кран упал в Комсомольском районе на улице Коммунистической на территории стройки.

В результате случившегося разрушений на месте падения крана не произошло, погибших и пострадавших не было. Как отмечают в МЧС, кран упал на сторону лесного массива, не задев линии электропередач.

Ранее было объявлено, что по области в ближайшие несколько часов ожидают грозу, ливни и крупный град с усилением ветра до 25 м/с. Такая погода сохранится до конца дня.