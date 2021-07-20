В Самаре ходят достроить магистраль "Центральную" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили проектирование двух этапов строительства магистрали "Центральная" протяженностью 18,9 км. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Первый этап предполагает строительство участка от Ракитовского шоссе до дороги "Обводная Самары" протяженностью 14 км. На втором этапе построят участок от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова.

Магистраль появилась в генплане города еще в 1965 году. Предполагалось, что дорога пройдет через весь город, став одной из основных. Строительство начали в 2005 году, но в 2009 году работы остановили из-за недостатка финансирования.

Сейчас в регионе рассчитывают получить на строительство магистрали "Центральная" федеральные средства из так называемого инфраструктурного меню. Это новый механизм финансирования инфраструктурных проектов в регионах страны. Известно, что для Самарской области определен лимит на 10,3 млрд рублей.

На строительство магистрали "Центральная" подготовлена соответствующая заявка, также планируется получить средства на развитие метро в Самаре.