В Самаре идет модернизация завода «Салют»

Глава региона обсудил, как будет развиваться завод "Салют"

В Самаре продолжается модернизация завода «Салют». Сейчас на предприятии разрабатывают и производят составные части и комплектующие для авиационной техники и ракетного вооружения, а также изделий спецзащиты для самолетов и вертолетов.

Кроме того, в рамках диверсификации производства завод выпускает медицинское оборудование, а также специализируется на механической обработке и сварке металлов.

В каком ключе будет в дальнейшем развиваться предприятие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с генеральным директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в структуру которой входит завод «Салют», Борисом Обносовым.

- Идет масштабная модернизация предприятия, технологической базы. С руководителем корпорации «Тактическое ракетное вооружение» уточнили совместные планы, перспективные направления развития завода. Взяли на себя некоторые обязательства, согласно которым региональная власть должна помочь предприятию создать более комфортные условия для работы всех тружеников «Салюта», - сказал глава региона.