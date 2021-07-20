В Самарской области водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком

Водитель "Гранты" погиб. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области во вторник, 20 июля, произошло ДТП, в котором легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в региональной полиции.

Авария произошла на 39-м километре трассы Самара - Бугуруслан. Примерно в 19:00 "Лада Гранта" выехала на встречную полосу, где врезалась в "КамАЗ". В результате аварии 58-летний водитель "Гранты" от полученных травм скончался.

Сотрудники полиции в настоящее время выясняют причины аварии, устанавливают подробности произошедшего. По факту случившегося проводится проверка.