Роскосмос и Самарская область определили новые направления сотрудничества

Соглашение подписал губернатор Дмитрий Азаров и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Госкорпорация Роскосмос и Самарская область заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве во время авиасалона МАКС-2021.

В соглашении определили новые направления для сотрудничества, в том числе, в сфере подготовки кадров и идей, разработанных сотрудниками самарского научно-образовательного центра (НОЦ).

- Очень важно, что мы отфиксировали возможность дальнейшего сотрудничества по Научно-образовательному центру, тем темам, которая корпорация определила для Самарского НОЦ наиболее актуальными, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.