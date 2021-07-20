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Общество20 июля 2021 20:22

В Самаре ищут бесследно исчезнувшую Мадонну

Ее местонахождение неизвестно с 20 июля
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре ищут 33-летнюю девушку Мадонну

В Самаре ищут 33-летнюю девушку Мадонну

В Самаре ищут пропавшую молодую женщину Мадонну Тетрадзе. Информация об этом появилась в группе поискового отряда "ЛизаАлерт".

Сообщается, что 33-летняя молодая женщина ушла из дома во вторник, 20 июля, и перестала выходить на связь. Ее рост 166 см, среднего телосложения, у нее темно-русые волосы и карие глаза.

Одета она была в черно-белое платье в полоску и светлые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону 8 (800) 700 5452 или 112. Поиски в настоящее время продолжаются.