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Происшествия20 июля 2021 20:41

Показываем видео страшного ДТП в Самарской области, где погиб мужчина

Легковушка столкнулась с грузовиком на встречной полосе
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Появилось видео аварии в Самарской области, в котором погиб мужчина.

Во вторник вечером, 20 июля, на 39-м километре трассы Самара - Бугуруслан легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. На видео заметно, как легковушка "Лада Гранта" выехала на встречную полосу, по которой в этом момент двигался грузовик "КамАЗ". В результате аварии 58-летний водитель "Гранты" погиб.

Сейчас полицейские устанавливают, почему легковая машина оказалась на встречной полосе. Судя по видео, водитель не шел на обгон, не исключено, что он хотел заехать на заправку, откуда и было снято видео. Разные версии сейчас отрабатывают полицейские.

Столкновение грузовика и легковушки в Самарской области