В Самарской области ожидается +35 градусов и пройдут грозы

К концу недели станет немного прохладнее Фото: Антон СЕНЬКО

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни с 21 по 23 июля 2021 года. По прогнозу синоптиков, в регионе сохранится жаркая погода, местами по области могут пройти кратковременные дожди с грозами.

21 июля в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, гроза. Температура воздуха днем поднимется до +35 градусов, ночью в Самаре до +23.

В четверг, 22 июля в Самарской области также могут пройти местами кратковременные дожди. Днем будет +30…+35 градусов, ночью до +25.

В пятницу будет облачно с прояснениями, не исключено, что пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха значительно станет ниже до +26 градусов днем, ночью +16…+21.