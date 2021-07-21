В Самаре более 5 тысяч жителей с прививкой от коронавируса приняли участие в розыгрыше ценных призов

Победителей определят 26 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартовала акция для жителей, которые сделали прививку от коронавируса. В настоящее время более 5 тысяч самарцев подали заявку на участие в розыгрыше ценных призов «Самара, я привит».

По условиям акции, в розыгрыше могут принять участие горожане, которые до 25 июля сделали оба компонента вакцины от коронавируса. Победителя выберут среди зарегистрированных, которые указали при регистрации свой номер СНИЛС.

Победители будут выбираться рандомным способом и получат в качестве призов телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты в театр, музеи или на футбол. Итоги акции подведут уже 26 июля 2021 года.