В Самарской области женщина на трассе продавала липовые COVID-справки за 1,5 тысячи рублей

Автобус с огромным баннером стоял прямо на федеральной трассе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области пресекли незаконную деятельность по продаже фальшивых справок с отрицательным тестом на коронавирус. Жительница Оренбурга подделывала тесты прямо на трассе в припаркованном на обочине автобусе.

- Продажа фальшивых справок с отрицательными результатами тестов на COVID-19 осуществлялась в круглосуточном режиме. Они реализовывались в автобусе, припаркованном на федеральной трассе в Большечерниговском районе, с нанесенной рекламой о проведении экспресс-тестов на коронавирус, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области, ссылаясь на официальное заявление представителя МВД России Ирины Волк.

Выяснилось, что жительница Оренбурга брала за услуги по подделке справок 1 500 рублей, приобрести «липовый» документ мог любой желающий без фактического забора анализов. Также стало известно, что мошенница не имеет медицинского образования и специальных знаний в этой области.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов», также ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена статьей 236 УК РФ. Теперь женщине грозит не только лишение свободы на срок до двух лет, но и штраф в размере до семисот тысяч рублей.