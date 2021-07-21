Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2021 8:44

В Тольятти парень, желая помочь девушке, лишился мобильного телефона

Девушка попросила телефон, чтобы сделать звонок и не вернула средство связи владельцу
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девушка обольщала наивных мужчин и воровала их мобильники

Девушка обольщала наивных мужчин и воровала их мобильники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти молодой человек, сам того не подозревая, стал жертвой аферистки. Парень дал своей новой знакомой позвонить со своего телефона, но девушка скрылась с его мобильником в неизвестном направлении. Пострадавший подумал, что с девушкой случилась беда, и обратился в полицию. Позже выяснилось, что девушка обманула доверчивого парня и просто похитила его телефон.

По словам потерпевшего, он познакомился с 22-летней аферисткой на улице. Знакомство продолжилось совместным распитием спиртных напитков в одном из дворов многоквартирного дома на улице Карбышева. В ходе общения девушка попросила парня дать свой телефон, чтобы сделать важный звонок. Она сказала, что разговор конфиденциальный и отошла с телефоном за жилой дом. Спустя некоторое время мужчина понял, что она уже не вернется.

- Он был уверен, что его новая знакомая попала в беду и поэтому так внезапно исчезла. Мужчина не предполагал, что стал жертвой аферистки, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские обнаружили мошенницу в квартире ее подруги. В ходе опроса девушка призналась, что совершила кражу. Она сдала телефон нового знакомого в ломбард, а вырученные 13 тысяч рублей потратила на свои нужды. Кроме того, выяснилось, что это не первый случай в практике аферистки, ранее она уже была судима за аналогичное преступление.

В настоящее время в отношении мошенницы возбуждено уголовное дело. Девушке может грозить до пяти лет лишения свободы за мошенничество.