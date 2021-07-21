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Общество21 июля 2021 9:10

У жителя Самары забрали эксклюзивный золотой автомобиль «Линкольн» за долги по налогам

Мужчина задолжал государству более 100 тысяч рублей
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Если самарец не погасит задолженность, то эксклюзивное авто уйдет с молотка. Фото: ФССП по Самарской области

Если самарец не погасит задолженность, то эксклюзивное авто уйдет с молотка. Фото: ФССП по Самарской области

Житель Самары может лишиться своего «люксового» автомобиля марки «Линкольн» за долги по налогам. Судебный пристав возбудил исполнительное производство о взыскании с него задолженности по налогам на сумму более 100 тысяч рублей.

- Должник не приступил к погашению задолженности в установленный срок. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста, принадлежащего мужчине автомобиля «Линкольн» золотого цвета, - рассказали в ФССП по Самарской области.

Должник по налогам может лишиться своего автомобиля, если в течение 10 дней не погасит задолженность. После установленных сроков «люксовый» автомобиль будет выставлен на торги, а вырученные средства перечислят в счет погашения долга.