У жителя Самары забрали эксклюзивный золотой автомобиль «Линкольн» за долги по налогам

Если самарец не погасит задолженность, то эксклюзивное авто уйдет с молотка. Фото: ФССП по Самарской области

Житель Самары может лишиться своего «люксового» автомобиля марки «Линкольн» за долги по налогам. Судебный пристав возбудил исполнительное производство о взыскании с него задолженности по налогам на сумму более 100 тысяч рублей.

- Должник не приступил к погашению задолженности в установленный срок. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста, принадлежащего мужчине автомобиля «Линкольн» золотого цвета, - рассказали в ФССП по Самарской области.

Должник по налогам может лишиться своего автомобиля, если в течение 10 дней не погасит задолженность. После установленных сроков «люксовый» автомобиль будет выставлен на торги, а вырученные средства перечислят в счет погашения долга.