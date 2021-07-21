В Тольятти сильный ветер повалил дерево на автомобиль 62-летней женщины

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем, 20 июля, в Тольятти на улице Инженерной произошло ЧП из-за неблагоприятных погодных условий. 62-летняя женщина на автомобиле «Ситроен» ехала по улице, когда сильный ветер повалил дерево.

В результате транспортного происшествия, автомобиль получил сильные повреждения, а женщина травмы. Пострадавшую извлекли из покорёженного автомобиля и госпитализировали в больницу. В настоящее время женщина находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей.

Напомним, по сообщению МЧС, в этот день был объявлен желтый уровень опасности из-за сильного шквалистого ветра и грозы. Порывы ветра достигали 15-20 м/с.