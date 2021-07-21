В Самарской области девушка с детьми на «Ладе Приоре» врезалась в фуру

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Поздно вечером, 20 июля, в Ставропольском районе СПогибла женщина, которая сидела на пассажирском месте амарской области произошло жуткое ДТП, в котором пострадали дети, и погибла 50-летняя женщина. Авария произошла в 22:10 на 941 км трассы М-5.

- 29-летняя девушка на автомобиле «Лада Приора» выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем «Даф». В момент аварии в машине находилась 50-летняя женщина и двое детей в возрасте 5 и 10 лет, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения женщина, которая находилась на пассажирском сидении, скончалась до приезда бригады скорой помощи. Девушка-водитель и двое детей получили травмы и были госпитализированы в больницу.

В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.