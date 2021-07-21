Жители Самарской области оказались самыми активными пользователями сервиса Гослуги в Поволжье

По итогам 2020 года Самарская область заняла 14 место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме. Фото: pexels.com

Жители Поволжья все чаще пользуются сервисом «Госуслуги». Для решения вопросов на этом сайте с января по июнь 2021 года абоненты МегаФона израсходовали 34 Терабайта интернет-трафика. Это в 39 раз превышает объем 2019 года и в 4 раза - 2020-го, года пандемии.

Специалисты компании при помощи обезличенных данных проанализировали трафик мобильного интернета и обнаружили, что самые активные пользователи госсервиса - жители Самарской области (9 Терабайт), республик Башкортостан (4 Терабайта) и Татарстан (3 Терабайта).

Объем данных, скачанных на Гослугах в этом году, сравним с 1,6 млн копий трудовой книжки в формате PDF, которую теперь можно посмотреть в электронном варианте в личном кабинете сервиса. При этом, 41% посетителей портала заходят на сайт со смартфона, 22% - при помощи usb-модема, 18% пользуются планшетами.

Одна из причин популярности госсервиса – непрерывная модернизация сети LTE, расширение покрытия и, как следствие, увеличение скорости мобильного интернета МегаФона в малых населенных пунктах региона. За последнее время жители свыше 300 поселков и деревень региона получили доступ к цифровым услугам.

Рост востребованности сайта подтверждают и данные Департамента информационных технологий и связи областного Правительства: по итогам 2020 года Самарская область заняла 14 место в рейтинге субъектов РФ по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме, проводимого Минэкономразвития РФ (3 года назад Самара была лишь на 41 месте).