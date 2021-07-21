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Происшествия21 июля 2021 11:40

В Самаре ночью на кольце Антонова-Овсеенко разбился «Делимобиль» , пострадали три человека

Жуткое ДТП произошло в ночь на 21 июля 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Автомобиль несколько раз перевернулся. Фото:ГУ МВД по Самарской области

Автомобиль несколько раз перевернулся. Фото:ГУ МВД по Самарской области

В Самаре, в 23:50 20 июля, на пересечении улицы Антонова-Овсеенко и Авроры произошло страшное ДТП с участием каршерингового автомобиля. В аварии пострадали трое молодых людей.

— 22-летний водитель на автомобиле «Хендай» не обеспечил постоянного контроля за автомобилем и врезался в бордюр. От удара машина несколько раз перевернулась, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пострадали три человека, в том числе водитель каршеринга. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, их личности устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ДТП с делимобилем в Самаре 20 июля 2021