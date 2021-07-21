В Самаре на турбазе Проран компания молодых людей устроили массовую драку на глазах у отдыхающих

На место происшествия выезжали полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, на турбазе Проран, которая расположена на острове Поджабный на Волге, произошла массовая драка, свидетелями которой стали отдыхающие, в том числе и с детьми. На место потасовки оперативно прибыли сотрудники транспортной полиции.

— Было установлено, что на турбазе отдыхали две компании, в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт и завязалась драка, — рассказали сотрудники правоохранительных органов.

В результате потасовки телесные повреждения различных степеней тяжести получили несколько участников конфликта. В настоящее время было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье — до 12 лет лишения свободы.

Все личности участников потасовки установлены, проводится проверка.